Yağmur Uçar

Geçtiğimiz günler beyaza bürünen İstanbul, ardından gelen yağış ile birlikte eski haline döndü.

Soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

İstanbullular kar bitti sanarken, meteorolojik veriler bir müjde daha veriyor.

Hava Forum'un haberine göre; İstanbul'da salı gecesinden çarşamba öğlene kadar kar yağışı etkili olacak.

Paylaşımda, "İstanbul'da salı gecesi ve çarşamba öğlen arası özellikle rakımı 100 metre ve üzeri ilçelerde gök gürültülü kar yağışı bekleniyor. Ani beyazlama olabilir, kar örtüsü Çamlıca, Aydos gibi zirvelerde 7-15 santimetreye ulaşabilir." denildi.

PEŞ PEŞE UYARI

AKOM'da aynı uyarılarda bulunarak vatandaşların dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, kent genelinde sıcaklıkların 0-5 derece seviyesinde seyredeceğine dikkati çekilerek, kuzey yönlerden esecek sert ve yer yer kuvvetli rüzgarın etkisiyle sıcaklıkların 0 dereceye inmesinin don ve buzlanma riskini artırabileceği vurgulandı.