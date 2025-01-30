İstanbul'a uyarı: Bu gece sakın cam açmayın! 72 saat sürecek...

Yağmur Dinç

İstanbul ve çevre illeri için kritik bir uyarı geldi.

Hava uzmanlarının veri değerlendirmelerine göre, perşembe gecesine dikkat edilmesi gerekiyor.

Hava Forum'dan bildirilene göre, İstanbul ve çevresinde önümüzdeki 72 saat boyunca karbonmonoksit değerleri çok yüksek seviyelerde olacak.

HAVAYA DİKKAT

Yapılan paylaşımda, "Camları çok açmayın, açık havada spor yapmayın, yürüyüş de bu havalarda sakıncalıdır. Halsizlik, baş ağrısı ve öksürük yapabilir." denildi.

Vatandaşların gece boyunca camları kapalı tutması öneriliyor.