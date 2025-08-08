İstanbul’a yeni taksiler geliyor! Plaka fiyatları ve ihale tarihi belli oldu

stanbul Büyükşehir Belediyesi, 150 yeni taksi plakası için ihale düzenleyeceğini duyurdu. Her plaka, gerçek kişilere 29 yıllığına ruhsatlandırılarak işletmeye açılacak.

İhaleye katılmak isteyen adayların 135 bin 36 TL tutarında geçici teminat yatırması gerekiyor.

NTV’nin aktardığı bilgilere göre, son teklif verme süresi 1 Eylül 2025 saat 12.00 olarak belirlenirken, ihale ise 2 Eylül 2025 saat 11.00’de Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Taksi plakalarının muhammen bedeli KDV hariç 4 milyon 501 bin 200 TL olarak açıklandı. Piyasada mevcut taksi plakaları ikinci el satışlarda yaklaşık 7,5 milyon TL değerinde alıcı buluyor.

TAKSİ PLAKASI NASIL ALINIR?

Artık herkes plaka sahibi olamayacak, sadece belirlenen şartları taşıyan adaylar ihaleye katılabilecek.

Yeni düzenlemeye göre, ihaleye katılan her kişi yalnızca bir plaka için başvuru yapabilecek ve ihaleyi kazanması durumunda o plakayı 29 yıl boyunca işletme hakkına sahip olacak.

Taksi plakası başvurusu için gerekli şartlar şu şekilde: