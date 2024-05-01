İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle kapanan bazı metro hatları ulaşıma açıldı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü önlemleri kapsamında İstanbul'da kapanan bazı metro, metrobüs ve tramvay hatları ulaşıma açıldı.

DHA

İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında ulaşıma dair bazı tedbirler almıştı.

Etkinliklerin sona ermesiyle bazı metro hatlarında yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.

Ulaşıma açılan hatlar

Valilikten yapılan son açıklama; yeniden ulaşıma açılan hatlar belirtildi:

05.30 itibariyle kapanan M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim Meydan ve Şişhane durakları hariç kapatılan diğer metro duraklarının seferlere açılmasına, M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere açılmasına,



M7 İstoç-Yıldız metro hattının sefere açılmasına, Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattının kapalı duraklarının sefere açılmasına, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının kapalı duraklarının sefere açılmasına, T6 Tramvay hattının kapalı duraklarının sefere açılmasına, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere açılmasına karar verilmiştir.

Durdurulmasına karar verilen hatlar

Öte yandan; “Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının durdurulmasına devam edilmesine, ⁠İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayın durdurulmasına devam edilmesine, Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattının durdurulmasına devam edilmesine, Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) seferlere durdurulmasına devam edilmesine karar verilmiştir” denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)