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İHA

İstanbul'da feci kaza...

Dün TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde Edirne istikametinde seyreden 34 GTL 748 plakalı araç, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen 06 BPP 788 plakalı otomobille çarpıştı.

Bu sırada aynı yönden gelen 34 GRS 963 ve 34 HRR 468 plakalı otomobiller de kazaya karıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, şarküteri ürünleri taşıyan 34 GTL 748 plakalı araçtaki sürücü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer araçlarda bulunan yaralıları, sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaralıların tedavisi sürerken, kameraya yansıyan kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın karşı şeride geçtiği ve ardından zincirleme kazanın meydana geldiği görülüyor.