İHA
İstanbul'da saat 22.00 sıralarında Fatih Silivrikapı Mahallesi Sümbül Efendi Sokak'ta, 3 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında dairede hasar meydana gelirken, müdahale sırasında alt kattaki dairede de sızan sular nedeniyle hasar oluştu.
Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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