İstanbul'da 3 katlı binada yangın paniği: Vatandaşlar can havliyle kaçtı

İHA

İstanbul'da saat 02.30 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Kılburnu Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında bulunan dükkandaki yorganlar henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu.

KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTILAR

Hızla büyüyen yangın dükkanı tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken binada kalan 10 kişi kendilerini can havliyle dışarı atıp yangına müdahale etmeye çalıştı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangın, ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çabası sonrası kontrol altına alındı. Yoğun duman ise bütün sokağa yayıldı.

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.