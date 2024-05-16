İstanbul'da 4 iş yerinin olduğu bina alev alev yandı Sultangazi’de 4 adet iş yerinin yer aldığı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede binayı sararken yangın anı cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

İHA

İstanbul'da saat 02.00 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı

Binaların arasındaki boşlukta yer alan çöplerin olduğu noktadan çıkan yangın kısa sürede binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yan tarafta bulunan binalara sirayet etmeden kontrol altına alınabildi.

"Buraya çöp, lastik gibi her şey atıyorlar"

Yangın sonrası ölü veya yaralı olmazken 4 iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıktığını gören bir mahalle sakini, “Alevin yükseldiğini gördüm. Alevler binanın arasından yükseliyordu. Buraya çöp, lastik gibi her şey atıyorlar.” şeklinde açıklama yaptı.

Yangının çıkış sebebi itfaiye ekipleri tarafından araştırılmaya devam ederken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)