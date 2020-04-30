Küçük kızı tenha yere götürüp, tacizde bulunan 50 yaşındaki şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak darbedildi.

İstanbul Beyoğlu'nda 5 yaşlarındaki kız çocuğunu tenha bir yere götüren 50 yaşındaki sapık, küçük kıza tacizde bulundu.

Oradan geçmekte olan 4 kişilik grup küçük kızın çığlıklarını duyarak olay yerine gelirken, birilerinin geldiğini fark eden sapık, kaçmaya başladı.

SAPIK YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin son anda yakaladığı sapık, vatandaşlar tarafından darbedildi.

Eli ve yüzü kanlar içerisinde kalan şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.

İstanbul'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapık yakalandı

ÇOCUK MUAYENE İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan şahsın polis aracına bindirilirken kemerinin açık olduğu fark edildi.

Taciz girişiminde bulunulan kız çocuğu muayene edilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.

"ABİ BENİ KURTARIN"

Küçük kızı son anda kurtaran bir vatandaş, “Buradan bağırtı, çocuk sesi geliyordu. Ben ilk başta çocuk ağlıyor annesi oradan geliyor falan diye düşündüm. Sesler üzerine biz bağırınca çocuk yanımıza koşarak ‘abi kurtarın beni’ dedi. Sonra arkadan bu adam çıktı. Önce buradan geldi sonra buradan bizden kaçamayacağını anlayınca şuradan kaçmaya başladı zaten kovalamaca orada başladı. Biz peşindeyken kaçamadan oradan başka arkadaşlar yakaladı.” dedi.