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İstanbul'da 600 metre yüksekliğindeki drone kuleyi harekete geçirdi

İstanbul'da 600 metre yüksekliğindeki drone kuleyi harekete geçirdi İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri, İstanbul hava sahasında 600 metrede uçan bir drone tespit etti. Bunun üzerine kule görevlileri, pilotlara uyarılarda bulundu.