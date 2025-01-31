İstanbul'da 8 katlı binada yangın paniği

İHA
İstanbul'da gece saat 23.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Söğüt Sokak'ta 8 katlı binanın en alt katında bulunan marangoz atölyesinde başlayan yangın kısa sürede yayıldı.
EKİPLEİRN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bütün sokağı duman kapladığı için mahalleliyi sokağa döken yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Müdahalenin ardından ekipler olay yerinden ayrılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış