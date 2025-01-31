Haberler



İç Haber



İstanbul'da 8 katlı binada yangın paniği

İstanbul'da 8 katlı binada yangın paniği Kağıthane’de 8 katlı bir binanın en alt katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Bütün mahalleliyi sokağa döken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.