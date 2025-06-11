İstanbul'da adliye meydanındaki bariyerler 2 personelin üzerine devrildi

İstanbul'da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında dün saat 17.00 sıralarında, adliyenin Sulh Ceza Hakimliği'nde memur olarak görev yapan 2 kadın personel, mesai sonrası evlerine gitmek üzere adliyenin C kapısından çıktı.
ŞİDDETLİ RÜZGAR BARİYERLERİ DEVİRDİ: 2 PERSONEL YARALANDI
Meydanda tedbir amaçlı bulunan bariyerler, personel etrafından yürüdüğü sırada şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerlerine devrildi.
Biri kolundan, diğeri bacağından yaralanan 2 personelin üzerine devrilen bariyer, adliyenin polis memurlarının müdahalesiyle kaldırıldı. Olay yerine ihbar üzerine ambulans geldi. Sağlık ekiplerince diz kısmını hareket ettiremeyen personel sedye yardımıyla ambulansa götürüldü.
2 personelin yaralandığı olayda bazı bariyerlerin tedbir amaçlı üst kısımlarının çıkarıldığı görüldü.
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