İstanbul’da akşam trafiği: Yüzde 81

İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu kritik seviyelere yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası’na göre, saat 18.26 itibarıyla yoğunluk oranı yüzde 81 olarak ölçüldü.

E-5 VE ANA ARTERLERDE TIKANMA

Özellikle E-5 Karayolu boyunca hem Anadolu hem de Avrupa yakası istikametlerinde trafik neredeyse durma noktasına geldi. Bahçelievler Yenibosna mevkiinde oluşan araç yoğunluğu, sürücülere zor anlar yaşattı.

VATANDAŞLAR YOLLARDA KALDI

İşten ve okuldan çıkan İstanbullular, eve dönüş yolculuklarında uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı. Toplu taşıma duraklarında ve aktarma noktalarında da yoğunluk yaşandı.