İstanbul'da algler denizin rengini değiştirdi Havaların ısınmasıyla birlikte Büyükçekmece sahilinde denizde oluşan alg (yosun) yoğunluğu dronla görüntülendi.

AA

Yurt genelinde bir süredir hakim olan yağışsız ve sıcak hava, haziran ayı itibarıyla artışa geçti..

Hava sıcaklığının artışıyla birlikte İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde denizdeki alg yoğunluğu dikkati çekti.

Deniz kızıl ve sarıya döndü

Bazı bölgelerde deniz renginin kızıla ve sarıya döndüğü görülürken renk değişimi dronla da görüntülendi.

Su sıcaklığının artmasıyla kirlilik kaynakları algleri artırıyor

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, AA muhabirine, Büyükçekmece'de deniz renginin değişmesinin, lokal bir artık girdisinden kaynaklı olabileceğini söyledi.

Prof. Albay, su sıcaklığının artışıyla birlikte kirlilik kaynakları (azot, fosfor gibi besin tuzları) birleşince alg artışının yaşandığını kaydetti.

Tekne sahibi Murat Kömürcü, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını, görüntünün endişe verici olduğunu dile getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)