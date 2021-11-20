İstanbul'da alkollü sürücü, park halindeki araçlara vurarak takla attı

Bağdat Caddesi üzerinde alkollü olduğu öne sürülen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki araçlara vurarak takla attı. Olayla ilgili de soruşturma açıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde istenmeyen anlar yaşandı.

Bağdat Caddesi üzerinde alkollü olduğu belirtilen Erol Yılmaz'ın kullandığı 34 BLS 574 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu özel bir hastanenin önünde park halinde bulunan 4 otomobile çarparak takla attı.

KAZA SONRASI UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kazada takla atan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kazanın ardından Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken kazaya sebebiyet veren lüks araç sürücüsü takla atan aracın içinden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen lüks otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken polis ekipleri başka bir kaza daha yaşanmaması için olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

"ALKOLLÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Görgü tanığı O.C., "Burada bir kalabalık görünce olay yerine geldik. Tam olayı görmedik ama söylenene göre burada araçlar park halindeymiş yoldan gelen arkadaş hızlı geliyormuş ve alkollü olduğunu söylediler park halindeki araçlara çarpmış, çarpan aracın sürücüsü yaralıymış zaten polis sağlık ekipleri geldiler müdahale ettiler. Kazaya karışan araçları çekici çekti" dedi.

Olayla ilgili de soruşturma açıldı.