İstanbul'da alkollü sürücü tekel bayisine daldı

İstanbul'da gece 23.15 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Plaj yolu sokakta,17 NB 092 plakalı otomobilin alkollü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce duvara çarparak ardından sokak üzerinde bulunan tekel bayisine daldı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kazadan sonra olay yerinden kaçan alkollü sürücü çevredekiler tarafından takip edilerek yakalandı. Yaşanan kaza işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün duvara çarptıktan sonra tekel bayisine daldığı ve kaçtığı anlar yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken sürücü gözaltına alındı. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAÇTI, MOTOSİKLETLİ KOVALADI

Kaza yerinden kaçan sürücüyü takip eden bir motosikletli, sürücüyü kovaladığı anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, ara sokaklardan kaçmaya çalışan şüphelinin peşine takılan motosikletlinin o anları yer aldı.