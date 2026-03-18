İstanbul'da aracından çekiçle inen sürücü kamerayı görünce geri döndü

İstanbul'da trajikomik trafik kavgası..

Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Güney Yan Yol'da, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametinde meydana gelen olayda, aynı yönde ilerleyen motokurye ile minibüs şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

ÇEKİÇLE MOTOKURYENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ, KAMERAYI GÖRÜNCE GERİ DÖNDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine minibüs şoförü aracını durdurarak bagajdan aldığı çekiçle motokuryenin üzerine yürüdü.

"180 BİN LİRA CEZA HAYIRLI OLSUN"

Bu sırada kurye cep telefonu ile yaşananları kayda alırken, '180 bin lira ceza hayırlı olsun' diye bağırdı.

SÜRÜCÜ DE MOTOKURYEYİ GÖRÜNTÜLEDİ

Görüntülendiğini fark eden sürücü, elindeki çekici bagaja bırakarak aracına döndü. Daha sonra cep telefonunu alarak bu kez kendisi motokuryeyi görüntülemeye başladı. Olayın ardından taraflar araçlarına binerek yollarına devam etti.