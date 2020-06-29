- En Son Haber
- İç Haber
- İstanbul'da asker konvoyu yolu kapattı
İstanbul'da asker konvoyu yolu kapattı
Asker uğurlamak için bir araya gelen vatandaşlar, Kağıthane Tüneli'ni otomobilleri ile kapatarak oyun oynadı.
- İHA
- 29.06.2020 - 22:45
Akşam saatlerinde asker uğurlaması için bir araya gelen vatandaşlar, oluşturdukları konvoy ile Kağıthane Tüneli'ni kapatıp oyun oynadı.
Tünelin kapalı kalmasından dolayı trafik yoğunluğu oluştu.
SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR
Korona virüse karşı sosyal mesafe kuralını da hiçe sayan grup, tünel içinde oynadıkları esnada görüntülendiklerini far
İstanbul'da asker konvoyu yolu kapattı VİDEO