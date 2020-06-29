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    İstanbul'da asker konvoyu yolu kapattı

    Asker uğurlamak için bir araya gelen vatandaşlar, Kağıthane Tüneli'ni otomobilleri ile kapatarak oyun oynadı.
    • İHA
    • 29.06.2020 - 22:45
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    İstanbul'da asker konvoyu yolu kapattı #1

    Akşam saatlerinde asker uğurlaması için bir araya gelen vatandaşlar, oluşturdukları konvoy ile Kağıthane Tüneli'ni kapatıp oyun oynadı.

    Tünelin kapalı kalmasından dolayı trafik yoğunluğu oluştu.

    SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR

    Korona virüse karşı sosyal mesafe kuralını da hiçe sayan grup, tünel içinde oynadıkları esnada görüntülendiklerini far

    İstanbul'da asker konvoyu yolu kapattı VİDEO

    İstanbul'da asker konvoyu yolu kapattı #2

    İstanbul'da asker konvoyu yolu kapattı #3

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