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İstanbul'da ayakkabı dükkanında korkutan yangın

İstanbul'da ayakkabı dükkanında korkutan yangın Küçükçekmece'de bir iş hanının zemin katında gece saatlerinde çıkan yangın sonucu dükkan içerisindeki ayakkabılar yandı. Ölen veya yaralananın olmadığı olay çevrede paniğe neden oldu.