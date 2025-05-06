İstanbul'da ayakkabı dükkanında korkutan yangın

İstanbul'da saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yer alan bir iş hanının zemin katındaki ayakkabı dükkanında yangın çıktı.
YANGIN İŞ YERİNE SIÇRADI
Ayakkabı dükkanının kapısının elektrik nedeniyle kısa devre yapması üzerine çıkan yangın kısa sürede iş yerinin içerisine sıçradı.
Çıkan yangın çevrede paniğe neden olurken yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINDA
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında dükkanda maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış saatinde iş hanında ve ayakkabı dükkanında kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.
Can kaybı ve yaralanma olmayan yangın sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.
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