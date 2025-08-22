İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 44'e düştü

İstanbul’da kurak geçen bahar ve yaz aylarının ardından baraj gölü havzalarında her geçen gün doluluk oranları düşüyor.

Geçtiğimiz Mart ayında yüzde 80’lere dayanan doluluk oranları İSKİ verilerine göre bugün yüzde 44.08 olarak ölçüldü.

ALİBEYKÖY BARAJI YÜZDE 27 KADAR GERİLEDİ

Mart ayında doluluk oranı yüzde 65’e kadar yükselen Alibeyköy barajında da doluluk oranı yüzde 27.63’e kadar geriledi. Baraj gölünde kış aylarında suyla dolu alanlar yeniden kurudu. Birkaç ay öncesine kadar balıkların dolaştığı alanlar çorak araziye dönüştü.

8 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞTÜ

İstanbul’a su sağlayan barajların 8’inde doluluk oranı yüzde 50’nin altına indi. İstanbul’un Terkos Ömerli, Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere baraj gölü havzalarında doluluk oranı yüzde 50’nin altına indi.

ISTRANCALAR EN DÜŞÜK BARAJ OLDU

İstanbul’da şu an en dolu barajı yüzde 63.17 ile Elmalı barajı oldu. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 31.38 doluluk oranıyla Istrancalar oldu.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI

İstanbul’un barajlarında doluluk oranları şöyle;

Ömerli yüzde 40.87

Darlık yüzde 56.07

Elmalı yüzde 63.17

Terkos yüzde 49.01

Alibeyköy yüzde 27.63

Büyükçekmece yüzde 44.62

Sazlıdere yüzde 39.71

Istrancalar yüzde 31.38

Kazandere yüzde 26.78

Papuçdere yüzde 35.85