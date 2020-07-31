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    İstanbul'da bayramın ilk günü yollar boş kaldı

    İstanbul'da bayramın ilk günü yollar boş kaldı

    İstanbulluların tatile çıkmasıyla İBB trafik yoğunluğu yüzde 8'de kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2020 - 14:14
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    İstanbul'da bayramın ilk günü yollar boş kaldı

    Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.

    İstanbulların tatillerini İstanbul dışında geçirmesiyle araç trafiğinden eser kalmadı.

    Kadıköy Bostancı ve Ataşehir D-100 Karayolu'nda trafik akışı rahat bir şekilde sağlandı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre öğleden sonra trafik yoğunluğunun yüzde 8 olduğu görüldü.

    İstanbul'da bayramın ilk günü yollar boş kaldı #1

    İstanbul'da bayramın ilk günü yollar boş kaldı #2

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