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- İstanbul'da bayramın ilk günü yollar boş kaldı
İstanbul'da bayramın ilk günü yollar boş kaldı
İstanbulluların tatile çıkmasıyla İBB trafik yoğunluğu yüzde 8'de kaldı.
- Haber Merkezi
- 31.07.2020 - 14:14
Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.
İstanbulların tatillerini İstanbul dışında geçirmesiyle araç trafiğinden eser kalmadı.
Kadıköy Bostancı ve Ataşehir D-100 Karayolu'nda trafik akışı rahat bir şekilde sağlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre öğleden sonra trafik yoğunluğunun yüzde 8 olduğu görüldü.