İstanbul'da bazı metro durakları ikinci bir duyuruya kadar kapatılıyor
Haber Merkezi

Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle saat 15.00 itibarıyla Taksim Metro istasyonu, Şişhane metro istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ve Taksim-Kabataş Füniküler hattının kapalı olacağını duyurdu.

ARAÇLAR TAKSİM İSTASYONUNDA DURMAYACAK

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.

15.00'TEN SONRA İŞLETMEYE KAPALI HATLAR

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu,

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi

F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı

ARAÇLARIN DURMAYACAĞI HAT

Araçlar, Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.

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Aslı Didari
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