İstanbul'da bazı metro durakları ikinci bir duyuruya kadar kapatılıyor

Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle saat 15.00 itibarıyla Taksim Metro istasyonu, Şişhane metro istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ve Taksim-Kabataş Füniküler hattının kapalı olacağını duyurdu.
ARAÇLAR TAKSİM İSTASYONUNDA DURMAYACAK
Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.
Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.
15.00'TEN SONRA İŞLETMEYE KAPALI HATLAR
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu,
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi
F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı
ARAÇLARIN DURMAYACAĞI HAT
Araçlar, Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.
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