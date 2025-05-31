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İstanbul'da bazı metro durakları ikinci bir duyuruya kadar kapatılıyor

İstanbul'da bazı metro durakları ikinci bir duyuruya kadar kapatılıyor İstanbul Valiliği, Gezi olaylarının yıl dönümünde, İstanbul'da bazı metro duraklarının kapatılacağını bildirdi.