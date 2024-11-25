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İHA

İstanbul'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında izinsiz gösterilere karşı bazı önlemler alındı..

Beyoğlu, İstiklal Caddesi ve çevresinde izinsiz toplanma çağrılarının ardından İstanbul Valiliği, güvenlik önlemleri kapsamında bazı metro seferlerinin saat 15.00 itibarıyla geçici süreyle kapatılacağını duyurmuştu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın geçici olarak kapatılacağı kaydedilmişti.

METRO İSTASYONLARI HİZMET DIŞI

Açıklamaların ardından saatler 15.00'i gösterdiğinde, belirlenen metro istasyonları geçici olarak hizmet dışı kaldı.

Taksim metronun kapısına gelen vatandaşlar, haberi öğrenince geri döndü.