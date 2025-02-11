İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı: Yüksek kesimler beyaza büründü

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı yeniden başladı.

Kentte başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde beyaz bir örtü oluşturdu.

Aralıklarla yağan kar Ümraniye, Beykoz, Kartal, Pendik ve Üsküdar'da etkili oldu.

Ayrıca Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçeleri için de uyarı yapıldı.

Yağışların Çarşamba gününe kadar özellikle de sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli etkili olması bekleniyor.

AKOM: ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

AKOM tarafından yayımlanan raporda İstanbul’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtilmişti.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 0-5 derecelerde seyredeği belirtilen açıklamada, çarşamba gününe kadar kısa süreli kar yağışlarının etkili olabileceği belirtildi.

BİR UYARI DA İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN

AKOM’un ardından bir uyarı da İstanbul Valiliği’nden geldi.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Salı günü gün batımından sonra, soğuk havanın etkisi ile kuzey ilçelerinde kar şeklinde başlayacak yağışların; çarşamba sabahı ilimiz genelinde, özellikle Karadeniz'e bakan kuzey ilçelerimiz ile ilimizin yüksek kesimlerde etkili, İç ve Marmara'ya bakan kıyı kesimlerinde de örtü bırakacak şekilde kar yağışlı olması tahmin edilmektedir.”

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Yağış nedeniyle hava ulaşımında iptaller yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün yapılması planlanan uçuşların yüzde 5’i, yarın yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10’unun iptal edileceği bildirildi.