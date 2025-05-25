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AA

İstanbul Ataşehir'de Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde'de iki sürücü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

YANGIN TÜPÜYLE BİÇAKLI SALDIRIYI DURDURMAYA ÇALIŞTI

Araçlarından inen sürücülerden biri, bıçakla üzerine doğru gelen diğer sürücüyü yangın tüpü sıkarak durdurmaya çalıştı.

Tartışma, elinde bıçak olan sürücünün aracına binip uzaklaşmasıyla son buldu.

Sürücülerin bıçak ve yangın tüplü tartışması araç kamerası tarafından kaydedildi.