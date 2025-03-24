Çirkin olayın adresi İstanbul.

Kadıköy ilçesi Sahrayıcedit Mahallesi'ndeki Çamlık İntaş Sitesi K Blok'ta yaşanan olayda, bahşiş almak için siteye gelen davulcu, asansöre tuvaletini yaptı.

O anlar asansörün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KAMERA TAKMAMIZIN NEDENİ SÜREKLİ İDRAR YAPILMASIYDI"

Olayla ilgili konuşan blok yöneticisi Alper Üstündağ, şunları söyledi:

"SAÇMA BİR ŞEY OLAMAZ"

Yaşanan olayın çok talihsiz olduğu belirten Üstündağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

Apartmana giren bir davulcunun asansör kabinine idrarını yapması gerçekten çok talihsiz bir durum. İnsanların ne yapmak istediklerini, konuyu nereye vardırmak istediklerini bilmiyoruz. 2025 yılında bir davulcunun asansör kabinine gelip idrarını yapması kadar saçma bir şey olamaz. Sorumlulukların en alttan başlaması gerektiğini düşünüyorum. Davul sesi duymamamıza rağmen onların gelip para toplamasına anlayış gösteriyorum. Ancak apartman sakinlerinin belki de para vermemesi nedeniyle böyle bir tepki göstermek son derece terbiyesizce ve saygısızca. Umarım insanlarımız biraz daha sorumluluk sahibi ve bilinçli olur. Böyle bir olayı asla kabul edemiyorum.



Bir davulcunun apartmana girip para toplamaya çalışması, istediği parayı alamayınca da asansör kabinine idrarını yapması gerçekten çok büyük saygısızlık. Hem yazık hem de günah. Üstelik bunu iftar vaktinde yaparak görevlimize büyük bir yük bindirdi. Görevlimiz iftar saatinde onun yaptığı idrarı temizlemek zorunda kaldı. Davulcu, bu hareketiyle bir başkasının hakkına girmiş oldu. Yazık, umarım ki bir sonuç alırız.