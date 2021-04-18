İstanbul'da çamur yağdı

İstanbul’da gece etkili olan çamur yağışının izleri gün ağardığında belli oldu.

İstanbul’un faklı noktalarında etkili olan çamur yağışının otomobiller üzerinde etkisini gösterdiği görüldü.

Çamur yağışı nedeniyle gece saatlerinde gökyüzünün rengi değişti.

Yağışının ardından otomobil sahipleri araçlarını yıkatmak için açık olan oto yıkamacılarının yolunu tuttu.

Aracı çamur olan Serhat Kılıç “Vallahi çok çamur vardı. Havalimanına gideceğim müşterilerimi almak için mecburen getirdim. Çünkü acayip bir çamur vardı. O yüzden getirdik yıkattık. Şimdi de işimize geri döneceğiz. Evim burada yakında. Aslında ben gece getirdim, kapalıydı. Sabah geldim, baktım açıklar bende yıkattım.” dedi.

























