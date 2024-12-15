İstanbul'da çatı katı alevlere teslim oldu

İHA

İstanbul Çekmeköy'de gece saat 04.45 sıralarında Merkez Mahallesi Dutluk Sokak üzerinde, 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

20 DAİRE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın büyüyerek bütün çatıyı sararken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çatı katında bulunan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Binadaki yaklaşık 20 daire ekipler tarafından tahliye edildi.

"ALLAH'A ŞÜKÜR ÖLEN YA DA YARALANAN YOK"

Yangınla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Bekir Akgün, "Bu binada oturuyoruz. Otururken bağrışmalar oldu. Dışarı çıktık, çıktığımızda çatı katının yandığını gördük. Mahsur kalma vardı onları çıkarttılar. Onlar kurtuldu. İtfaiyeyi aradık. Polisi aradık hepsi geldi. Müdahale ettiler. Gördüğünüz gibi söndürmeye devam ediyorlar. Allah'a şükür ölen ya da yaralanan yok" şeklinde konuştu.

Öte yandan ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.