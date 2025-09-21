İstanbul'da çatı yangını: Alevler yan binaya sıçradı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde korku dolu anlar...

Henüz bilinmeyen bir nedenle 3 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki binaya sıçradı.

EKİPLER 1 SAAT SONUNDA SÖNDÜRMEYİ BAŞARDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü.

ÇATILARDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, her iki binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangın sırasında çevrede güvenlik önlemleri alınırken polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.