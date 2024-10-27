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İHA

İstanbul Küçükçekmece İstasyon Mahallesi 1. Yunus Emre Caddesi üzerinde, saat 21.00 sıralarında, 4 katlı binanın çatı katında bina sakini vatandaşlar mangal yaptı.

ÇATIDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Mangalın ardından bina sakinleri ayrılırken bir saat sonra çatıdan dumanlar yükselmeye başladı.

Çatının alev alev yandığını görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Mangal sebebiyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.