DHA
Trafik magandaları, toplumun huzur ve güvenliğini bozmaya devam ediyor...
Son olay İstanbul'da yaşandı..
Arnavutköy'ün Merkez Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde yaşanan olayda, yoğun trafikte yol verme yüzünden tartışan iki sürücü, araçlarından inerek kavga etmeye başladı.
Olaya sürücülerin araçlardan inen yakınları da karıştı.
YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, araçlarından inen kişilerin yumruklarla birbirlerine saldırdığı görüldü.
Kavgayı çevredekiler ayırdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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