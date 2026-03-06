Düzce'de silahlı kavga: 2’si silahla 3 yaralı

Düzce'de saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde Erkan S., Emrah S. ve Altun A. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

ARBEDE KANLI BİTTİ: TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Yaşanan arbede sırasında Altun A., belinden çıkardığı tabancayla Erkan S. ve Emrah S.'ye ateş açarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erkan S. ve Emrah S., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Darp sonucu yaralanan Altun A. ise Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.