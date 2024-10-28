İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle trafiğe kapalı yollar

AA & Ensonhaber

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl kutlamaları kapsamında, yarın Fatih'teki Vatan Caddesi'nde, bir "Cumhuriyet Bayramı Töreni ve Geçit Resmi" etkinliği gerçekleştirilecek.

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Bu etkinlik dolayısıyla, sabah 06.00’dan itibaren program sona erene kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve ona bağlanan tüm yollar, belirlenen noktalardan trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, bu güzergah yerine Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ve Fevzipaşa Caddesi'ni alternatif olarak kullanabilecek.