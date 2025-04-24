AA
İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Yenidoğan Mahallesi'nde bir kişi, yaşadığı binanın balkonundan atladı.
ARABANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Genç erkek, park halindeki bir arabanın üzerine düştü.
Görüntülerde, olayın yanı sıra, gencin aracın üstünden yola inip sekerek karşıya geçmesi, bazı vatandaşların bu kişiye yürümesinde yardım etmesi ve çevredekilerin deprem dolayısıyla panikle koşması da yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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