Yalova'da 4,1 büyüklüğünde deprem: İstanbul da hissetti Yalova Çınarcık'ta Marmara Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul dahil çevre illerden hissedildi.

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İstanbul ve çevre illerden de hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem, vatandaşları adeta sokağa döktü.

Depremin büyüklüğü 4,1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen bilgiye göre deprem, Yalova Çınarcık'ta saat 23.53'te Marmara Denizi açıklarında, 4,1 büyüklüğünde yaşandı. Depremin ilçeye uzaklığı ise 8.52 kilometre olarak ölçüldü.



Depremin derinliği 11.18 km olarak verildi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, meydana gelen depremin ardından gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya: Ekipler saha taramasına başladı

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: