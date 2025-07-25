İstanbul'da düğün konvoyundan havaya ateş açan maganda yakalandı

Eli silahlı magandalar, düğün konvoyu kisvesi altında sokaklarda tehlike saçmaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul'da gerçekleşen düğün konvoyuna katılan magandalar, kimseye aldırış etmeden havaya ateş açtı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'İstanbul'da gelin alma sırasında sokağı kapatan grubun içindeki bir kişi, silahla havaya ateş açtı' şeklindeki paylaşımlar üzerine çalışma başlattı.

HAVAYA DEFALARCA ATEŞ AÇTI

Yapılan incelemede olayın, 20 Temmuz'da Gaziosmanpaşa'daki bir sokakta yaşandığı belirlendi.

Düğün konvoyundaki bir sürücünün, aracıyla yolu kapatarak trafiği engellediği, daha sonra araçtan inerek yanındaki silahla defalarca havaya ateş ettiği tespit edildi.

MAGANDA YAKALANDI

Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen İ.K. isimli şüpheli, silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliye, 'taşıt yolu üzerinde duraklama yasağına uymamak', 'yayanın trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması' ve 'konvoy yapmak' maddelerinden idari para cezası uygulandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ayrıca şüpheli İ.K. hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'kara ulaşım aracının hareketini cebir veya tehdit ile engellemek' ve 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' maddelerinden işlem yapıldı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.