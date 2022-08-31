İstanbul'da eski sevgilisini tehdit eden kişi tutuklandı

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu'nun kendisini 3 yıldır tehdit eden eski sevgilisi Mustafa K., 'ısrarlı takip' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla, kendisini 3 yıldır tehdit ettiğini iddia ettiği eski sevgilisi Mustafa K.'nın tutuklanmasını istemişti.

Videonun ardından gözaltına alınan şüpheli Mustafa K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Tutuklandı

DHA'nın haberine göre, savcıya ifade verdikten sonra Sulh Ceza Hakimliğine çıkan şüphelinin müştekiye ve kızına yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini belirtildi. Şüphelinin ‘Israrlı takip’ suçundan tutuklanmasına karar verildi.