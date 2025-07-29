İstanbul'da fabrika yangını

İstanbul Çekmeköy'de korkutan yangın..

Saat 22.00 sıralarında Alemdağ Mahallesi'nde bulunan elyaf-sünger fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında alevleri görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlerin hızla yayıldığı fabrikada zaman zaman patlama sesleri duyulurken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Fabrikanın büyük çapta maddi hasar gördüğü öğrenilirken, yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangın bölgesi havadan görüntülendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: YANGININ ORMANLIK ALANA SIÇRAMAMASI İÇİN ÖNLEM ALINDI

Yangınla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: