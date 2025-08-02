İstanbul'da feci kaza: 16 araç birbirine girdi

İstanbul'da Eyüpsultan TEM Otoyolu Edirne istikametinde 5. Levent mevkiinde saat 23.30 sıralarında yağan yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrası toplamda 16 araç birbirine girerek zincirleme kazaya neden oldu.

YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın gerçekleştiği istikamette geçici süreliğine araç trafiğini kısıtladı. Kazaya karışan araçlarda bulunan vatandaşların bir kısmı kendi imkanlarıyla araçlardan çıkarken bir diğer kısmı da çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdikleri ilk müdahalelerin ardından belirlenen 6 yaralı ambulanslarla en yakındaki hastanelere sevk edildi. Kazanın etkisiyle otoyol üzerinde uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Yol temizleme ekipleri kazanın yaşandığı yolda temizleme ve kumlama çalışması gerçekleştirdi. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

"BEN DURDUKTAN SONRA BAŞKA BİR ARACIN ARKADAN ÇARPMASIYLA OLAY BAŞLADI"

Kazazede Nazım Altun yaşanan kazayla ilgili şöyle dedi:

"Bana vuruldu. Bana vurulmasının ardından, bana çarpan aracın sekip sağ şeride dönmesiyle birlikte otobanda diğer araçların da kazaya karışması, zincirleme bir kazaya sebep oldu. Ben yaklaşık 3-3,5 metre kadar kızakladım. Öndeki bayanın durması sayesinde aracımı toparlayıp durabildim. Ben durduktan sonra başka bir aracın arkadan çarpmasıyla olay başladı. Araç bana vurunca orta şeritten sağ şeride savruldum ve aracım yan döndü. Sonrasında diğer araçların da birbirine girmesiyle zincirleme kaza meydana geldi."

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası otoyol yeniden araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.