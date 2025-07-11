İstanbul'da feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul'da Silivri Selimpaşa Mahallesi Hamitbey durağında, motosiklet sürücüsü Yavuz Ergün, cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna dönüş yapmak isteyen yolcu otobüsüyle çarpıştı.

AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ergün, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yavuz Ergün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kazaya karışan otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.