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İstanbul'da Forex operasyonu! Ele geçirilen para ve materyaller emniyette sergilendi

İstanbul'da Forex operasyonu! Ele geçirilen para ve materyaller emniyette sergilendi İstanbul'da Forex yatırım vaadiyle çok sayıda kişiyi milyonlarca lira dolandırdılar.. Yakalanan şüphelilere düzenlenen operasyonda73 kişi yakalandı, çok sayıda nakit para ve materyal ele geçirildi.