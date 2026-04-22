İran'da binlerce kişiden ABD ve İsrail'e "füzeli" protesto

İran'ın başkenti Tahran’da İnkılap ve Venek meydanlarında toplanan binlerce kişi, ABD ve İsrail'i protesto etti.

TAHRAN’DA GÖSTERİLER: BALİSTİK FÜZELER DİKKAT ÇEKTİ

Ellerinde İran bayrakları taşıyan Tahranlılar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Protestolar devam ederken İran Silahlı Kuvvetleri gösteri alanlarına balistik füzeler getirdi.

İnkılap Meydanı’ndaki gösteriye İran’ın "Hürremşehr" isimli balistik füze getirilirken, Venek Meydanı’ndaki gösteriye ise "Kadir" isimli balistik füze getirildi.

Füzelerin meydanlara fırlatma rampalarıyla birlikte getirildiği görüldü.