İstanbul'da güvercin besleyen şahsa silahlı saldırı Küçükçekmece'de boş arazide güvercin besleyen bir kişi, yüzü maskeli şahısların silahlı saldırısında ağır yaralandı. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İHA

İstanbul'da korkunç saldırı..

Saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir otomobilin içindeki kimliği belirsiz, yüzleri maskeli iki şahıs cadde üzerinde boş arazinin yanında durdu.

Araçtan inen şüpheliler, boş arazide güvercin besleyen İsmail G.’nin yanına geldi.

Defalarca ateş ettiler

Adama ellerindeki silahla defalarca ateş eden şüpheliler, geldikleri araca geri binerek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralandı

Ağır yaralanan İsmail G. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması ile ilgili çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)