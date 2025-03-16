İstanbul'da hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

İHA
İstanbul Maltepe'de gece saat 03.30 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde, Abdültayyip Y. idaresindeki 34 BU 7952 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı.
YARALI 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonucu sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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