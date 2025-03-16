İstanbul'da hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

İHA

İstanbul Maltepe'de gece saat 03.30 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde, Abdültayyip Y. idaresindeki 34 BU 7952 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı.

YARALI 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucu sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.