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    İstanbul'da halk otobüsü yandı

    Başakşehir'de tamirden çıkan İstanbul Otobüs A.Ş.'ne bağlı bir halk otobüsü bir anda alev topuna döndü.
    • DHA
    • 30.07.2021 - 07:11
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 07:51
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    İstanbul'da halk otobüsü yandı

    İstanbul Otobüs A.Ş.'ne bağlı arızalı olduğu öğrenilen halk otobüsünde seyir halinde olduğu ve Ziyapaşa Mahallesi Abdullah Paşa Caddesi'ne geldiği sırada aniden yangın çıktı.

    Otobüs şoförü motor kısmından yükselen alevleri söndürmek istese de başarılı olamadı.

    İstanbul'da halk otobüsü yandı VİDEO

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yangın sırasında ara ara meydana gelen patlamalar sonucu otobüs adeta alev topuna döndü.

    İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

    Yanan otobüsten geriye ise demir yığını kaldı.

    Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

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