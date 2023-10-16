İstanbul'da her yağış sonrası aynı manzara! Trafik durma noktasına geldi İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, metrobüs ve otobüs duraklarında da kalabalık oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 18.00'de yüzde 80'lere çıktı.

AA & Ensonhaber

Türkiye sonbaharın etkisi altına girdi...

Aşırı sıcaklıkların yerini serin havalar aldı.

Ekim ayına girilmesiyle birçok bölge için sağanak yağmur uyarısı yapıldı.

Ardından bugün İstanbul'da yağış başladı.

Zaman zaman çiseleyen yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Bunun üzerine her yağmur sonrası ortaya çıkan manzaralar kaçınılmaz oldu.

Trafik durma noktasında

Megakent'in birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Göztepe ve Kartal arasında her iki istikamette de bazı bölgelerde yoğunluk gözlendi.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir bölgesinde, Edirne istikameti Sancaktepe bölgesinde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolu Kartal-Kadıköy arası her iki yönde trafik ağır ilerliyor. TEM otoyolu Samandıra-Ataşehir arasında da her iki yönde trafik ağır ilerlerken, Şile otoyolu Altunizade-Ümraniye arasında yoğunluk görülüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası'na girişte başlayan trafik Ümraniye'ye kadar devam ediyor.

Köprü geçişlerinde yoğunluk

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda maddi hasarlı tarik kazaları ve araç arızaları nedeniyle birçok noktada trafik ağır seyrediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğunluğu arttı.

TEM otoyolu Kağıthane bölgesinde her iki istikamette, Avcılar'da ise Ankara istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

Trafik yoğunluğu yüzde 80'e yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 18.00'de yüzde 80'lere çıktı.

Mesaisi bitenler ile öğrencilerin hareketli olduğu akşam saatlerinde kentteki toplu taşıma araçları ile duraklarda kalabalık oluştu.