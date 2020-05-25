Beyoğlu'nda bir marketten 5 paket sigara çalan iki hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz aylarda iki şahıs beyaz renkli bir otomobille sokak üzerinde yeni açılan bir marketin önüne geldi.

Şüphelilerden biri otomobilden inerek Sema K’nın olduğu markete yönelirken, diğeri ise otomobilde bekledi.

5 PAKET SİGARAYI ALIP KAÇTI

İçeriye giren şahıs birkaç ürün aldıktan sonra 5 pakette sigara istedi.

Sigaraların ayrı poşete konulmasını isteyen şüpheli ardından poşeti alarak kaçmaya başladı.

İstanbul'da hırsızlar marketten sigaraları çaldı

POLİS EKİPLERİ, HIRSIZLARI YAKALADI

Kendisi bekleyen otomobile binen şüpheli olay yerinden hızlıca uzaklaşırken, şok geçiren market çalışanı Sema K, durumun hırsızlık olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından başlatılan çalışmada hırsızlar yakalandı.

"BİR ANDA OLDUĞU İÇİN ŞOK GEÇİRDİM"

Market çalışanı Sema K, “Ben gün içerisinde burada duruyordum. Eli yüzü düzgün temiz genç bir çocuk geldi. Birkaç bir şey aldı, makarna, süt, şampuan gibi bir şeyler aldı. Sonra hepsini önüme getirdi ve bende barkoddan geçirdim. Sadece 5 paket sigarayı ayrı poşete koymamı istedi. Bunların poşetinin ayrı olmasını özellikle istedi. Ondan sonra da poşeti alıp direkt kaçtı. Çalınanlar toplamda 100 liraya yakındı. Ben ilk önce bir şok geçirdim. Sonra gittim baktım ki yoktu, zaten hırsızlık amaçlı geldiğini anladım. Sürekli olan bir şey değildi, bizde zaten yeni açılmıştık.” dedi.