AFAD duyurdu: Deprem İstanbul'da hissedildi

Geçtiğimiz aylarda 6.2 büyüklüğünde depremle sarsılan İstanbul yeniden sallandı..

6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası devam eden artçılar, İstanbulluları tedirgin etmeye devam ediyor.

Son dakika haberine göre, İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi..

3.1 ŞİDDETİNDE DEPREM

Merkez üssü Büyükçekmece açıkları olan depremin şiddeti 3.1 olarak açıklandı..

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da 23.25'de hissedilen depremin yerin 15.69 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ölçüldü.

Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, İstanbul genelinde hissedilirken, kısa süreli paniğe yol açtı.