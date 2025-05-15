İstanbul'da husumetlisini hastane bahçesinde silahla vurdu

DHA

Alacak-verecek kavgasında kan aktı..

Son olayın adresi İstanbul oldu.

Saat 17.30 sıralarında Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin bahçesinde meydana gelen olayda, tedavi için hastaneye gelen A.M. ile alacak- verecek meselesi nedeniyle husumetlisi olduğu öğrenilen S.K. karşılaşarak tartışmaya başladı.

SİLAHLA VURDU

Tartışmanın büyümesiyle yanında bulunan silahı çıkaran S.K., A.M.'ye art arda ateş etti.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli polis ve jandarma ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürülürken yaralanan A.M. hastanede tedavi altına alındı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.