İstanbul'da husumetlisini öldüren şahıs kısa sürede yakalandı

İHA

İstanbul'da Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi'nde gece saat 02.15 sıralarında, yabancı uyruklu R.S., aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan kişiyle sokakta karşılaştı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Taraflar arasında tartışma çıktı.

Bir süre sonra büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. R.S., yanında taşıdığı bıçakla kavga ettiği kişiyi ağır şekilde yaraladı.

YARALININ TELEFONUNU ALIP KAÇTI

Talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığılırken, R.S. ise bir süre husumetlisinin başında bekledi. Şüpheli, ardından yaralı adamın cep telefonunu alarak kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen saldırgan, Avcılar'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin "kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.