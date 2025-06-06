İstanbul'da husumetlisini öldüren şahıs kısa sürede yakalandı

İstanbul'da Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi'nde gece saat 02.15 sıralarında, yabancı uyruklu R.S., aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan kişiyle sokakta karşılaştı.
TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Taraflar arasında tartışma çıktı.
Bir süre sonra büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. R.S., yanında taşıdığı bıçakla kavga ettiği kişiyi ağır şekilde yaraladı.
YARALININ TELEFONUNU ALIP KAÇTI
Talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığılırken, R.S. ise bir süre husumetlisinin başında bekledi. Şüpheli, ardından yaralı adamın cep telefonunu alarak kaçtı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen saldırgan, Avcılar'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin "kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.
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